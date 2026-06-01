ФИФА вводит новые правила перед чемпионатом мира 2026 года

1 Июня 2026 14:37
ФИФА утвердила ряд изменений в правилах перед чемпионатом мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, новые меры направлены на повышение дисциплины на поле и сокращение потерь игрового времени.

Согласно обновленным правилам, против тактических остановок игры со стороны вратарей будут применяться более жесткие меры. В случаях, когда голкипер останавливает игру из-за повреждения, футболистам не будет разрешено подходить к технической зоне для получения указаний от тренеров.

Кроме того, расширены полномочия системы VAR. Теперь видеоассистенты смогут проверять, не нарушала ли атакующая команда правила до исполнения стандартных положений.

Для повышения темпа игры также будут введены обратный отсчет при вводе мяча из аута и выполнении ударов от ворот, а замены должны будут проводиться в более короткие сроки.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

