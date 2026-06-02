2 Июня 2026
Хорватия объявила заявку на чемпионат мира - 2026

2 Июня 2026 00:03
Хорватский футбольный союз опубликовал заявку национальной сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, в окончательный состав команды вошли 26 футболистов.

Среди вратарей в заявку попали Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Доминик Котарски ("Копенгаген") и Ивор Пандур ("Халл Сити").

Линию защиты представят Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Дуе Чалета-Цар ("Реал Сосьедад"), Йосип Шутало ("Аякс"), Йосип Станишич ("Бавария"), Марин Понграчич ("Фиорентина"), Кристиян Якич ("Аугсбург"), Мартин Эрлич ("Мидтьюлланн") и Лука Вушкович ("Тоттенхэм").

В полузащите сыграют Лука Модрич ("Милан"), Матео Ковачич ("Манчестер Сити"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Лука Сучич ("Реал Сосьедад"), Мартин Батурина ("Комо"), Петар Сучич ("Интер"), Никола Моро ("Болонья") и Тони Фрук ("Риека").

В линию атаки вошли Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Будимир ("Осасуна"), Марко Пашалич ("Орландо Сити"), Петар Муса ("Даллас") и Игор Матанович ("Фрайбург").

На групповом этапе чемпионата мира сборная Хорватии сыграет в группе L вместе с командами Англии, Панамы и Ганы.

