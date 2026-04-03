Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами - ВИДЕО

Иракский болельщик привлек внимание к себе во время отборочных матчей чемпионата мира 2026 года в Мексике, прибыв на турнир в сопровождении четырех жен.

Как сообщает İdman.Biz, мужчина преодолел значительное расстояние от Ирака до Мексики вместе со всеми четырьмя супругами. Эта деталь, отражающая культурные особенности региона, стала поводом для широкого обсуждения в социальных сетях.

Видео и фотографии необычной семейной делегации быстро распространились на различных платформах, став вирусным контентом. Пользователи обсуждают как сам факт путешествия такой большой семьей, так и логистические аспекты подобной поездки.