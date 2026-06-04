"Манчестер Сити" стал лидером по числу игроков на ЧМ-2026

Футбольный клуб "Манчестер Сити" отправит на чемпионат мира 2026 года больше футболистов, чем любой другой клуб мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, в составах национальных сборных на предстоящем мундиале будут представлены 19 игроков английского клуба.

Второе место по этому показателю занимает "Бавария", которая делегирует на турнир 18 футболистов. Далее следуют "Арсенал" и "ПСЖ", имеющие по 16 представителей.

В первую десятку также вошли "Барселона" (14 игроков), "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" (по 13), "Атлетико" (12), а также "Аль-Хиляль", "Аль-Наср", "Боруссия" (Дортмунд), "Галатасарай" и "Ливерпуль", каждый из которых будет представлен 11 футболистами.

По 10 игроков на чемпионат мира отправят "Милан", "ПСВ", "Реал" и "Славия".

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире примут участие 48 сборных и 1248 футболистов.