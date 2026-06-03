Сборная Германии отправилась на чемпионат мира обычным рейсом

Сборная Германии по футболу выбрала необычный способ перелета на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, команда отправилась в США не чартерным рейсом, а обычным пассажирским самолетом.

Перелет в Чикаго занял около девяти часов. Вместе с футболистами национальной команды на борту находились почти 300 гражданских пассажиров.

По информации источника, перед вылетом болельщики, ожидавшие посадку у выхода на рейс, получили в подарок футболки сборной Германии.

Сборная Германии уже прибыла в США и продолжает подготовку к старту мирового первенства.