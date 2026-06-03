3 Июня 2026
RU

Сборная Германии отправилась на чемпионат мира обычным рейсом

ЧМ-2026
Новости
3 Июня 2026 09:28
27
Сборная Германии отправилась на чемпионат мира обычным рейсом

Сборная Германии по футболу выбрала необычный способ перелета на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, команда отправилась в США не чартерным рейсом, а обычным пассажирским самолетом.

Перелет в Чикаго занял около девяти часов. Вместе с футболистами национальной команды на борту находились почти 300 гражданских пассажиров.

По информации источника, перед вылетом болельщики, ожидавшие посадку у выхода на рейс, получили в подарок футболки сборной Германии.

Сборная Германии уже прибыла в США и продолжает подготовку к старту мирового первенства.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболист "Сабаха" не попал в заявку Узбекистана на ЧМ-2026
2 Июня 17:49
ЧМ-2026

Футболист "Сабаха" не попал в заявку Узбекистана на ЧМ-2026

Умарали Рахмоналиев не вошел в окончательный состав национальной команды

В Канаде перед ЧМ-2026 изъяли рекордную партию поддельной футбольной продукции
2 Июня 16:26
ЧМ-2026

В Канаде перед ЧМ-2026 изъяли рекордную партию поддельной футбольной продукции

Стоимость конфискованных товаров превысила 3,5 млн долларов

Катар объявил окончательный состав на чемпионат мира - 2026
2 Июня 03:16
ЧМ-2026

Катар объявил окончательный состав на чемпионат мира - 2026

Афиф, Алмоез Али и Аль-Хайдос вошли в заявку сборной
Хорватия объявила заявку на чемпионат мира - 2026
2 Июня 00:03
ЧМ-2026

Хорватия объявила заявку на чемпионат мира - 2026

Модрич, Гвардиол и Ковачич вошли в состав национальной команды
Сборная Ирана объявила заявку на чемпионат мира-2026
1 Июня 19:45
ЧМ-2026

Сборная Ирана объявила заявку на чемпионат мира-2026

В окончательный список попали 27 футболистов
ФИФА вводит новые правила перед чемпионатом мира 2026 года
1 Июня 14:37
ЧМ-2026

ФИФА вводит новые правила перед чемпионатом мира 2026 года

На ЧМ-2026 ужесточат контроль за затяжкой времени и расширят полномочия VAR

Самое читаемое

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном
31 Мая 12:27
Национальная сборная

Евро по мини-футболу: сборная Азербайджана сыграет с Казахстаном

Команда Эльшада Гулиева завершила групповой этап со стопроцентным результатом

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве