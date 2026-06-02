Футболист "Сабаха" не попал в заявку Узбекистана на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана объявила окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в состав команды вошли 26 футболистов. Среди них защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, полузащитники Аббосбек Файзуллаев и Остон Урунов, а также нападающий Элдор Шомуродов.

При этом в окончательный список не попал полузащитник "Сабаха" Умарали Рахмоналиев.

Вратари: Уткир Юсупов ("Навбахор"), Абдувохид Неъматов ("Насаф"), Ботирали Эргашев ("Нефтчи" (Фергана)).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (АГМК), Абдулла Абдуллаев ("Дибба"), Джахонгир Урозов ("Динамо" Самарканд), Рустам Ашурматов ("Истиклол"), Абдукодир Хусанов ("Манчестер Сити"), Умар Эшмуродов ("Насаф"), Фаррух Сайфиев ("Нефтчи" (Фергана)), Ходжиакбар Алижонов, Шерзод Насруллаев (оба - "Пахтакор"), Бехруз Каримов ("Сурхан").

Полузащитники: Азиз Ганиев ("Аль-Батаех"), Отабек Шукуров ("Банияс"), Шерзод Эсанов ("Бухара"), Аббосбек Файзуллаев ("Истанбул Башакшехир"), Джалолиддин Машарипов ("Истиклол"), Джамшид Искандеров ("Нефтчи" (Фергана)), Акмал Мозговой, Достонбек Хамдамов (оба - "Пахтакор"), Остон Урунов ("Персеполис"), Одил Хамробеков ("Трактор").

Нападающие: Азизбек Омонов ("Динамо" Самарканд), Элдор Шомуродов ("Истанбул Башакшехир"), Игорь Сергеев ("Персеполис").

На групповом этапе чемпионата мира сборная Узбекистана сыграет с Португалией, Колумбией и Демократической Республикой Конго. Первый матч команда проведет 17 июня против Колумбии.