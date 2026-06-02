2 Июня 2026
В Канаде перед ЧМ-2026 изъяли рекордную партию поддельной футбольной продукции

2 Июня 2026 16:26
Правоохранительные органы Канады провели крупнейшую в истории страны операцию по изъятию поддельной футбольной атрибутики накануне чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, в рамках расследования незаконной продажи спортивной продукции были задержаны два человека.

По данным полиции, общая стоимость контрафактных товаров превышает 3,5 млн долларов США.

В заявлении правоохранительных органов отмечается, что речь идет о крупнейшей партии поддельной футбольной экипировки, когда-либо изъятой в Канаде.

В ходе операции были обнаружены и конфискованы около 16 тысяч футбольных футболок различных брендов, а также две поддельные копии Кубка мира.

В настоящее время расследование продолжается.

İdman.Biz
