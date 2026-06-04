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Матчи ЧМ-2026 будут останавливать из-за молний

ЧМ-2026
Новости
4 Июня 2026 09:13
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Матчи ЧМ-2026 будут останавливать из-за молний

Матчи чемпионата мира 2026 года могут прерываться из-за грозовой активности вблизи стадионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, на турнире будет действовать американский протокол безопасности, предусматривающий остановку игры при обнаружении молнии в радиусе восьми миль (около 13 километров) от арены.

В случае срабатывания протокола футболисты должны покинуть поле, а зрители будут направлены в безопасные зоны внутри стадиона.

Согласно правилам, матч может быть возобновлен не ранее чем через 30 минут после последней зафиксированной молнии. Из-за этого некоторые встречи могут задерживаться на несколько часов.

В заявлении ФИФА подчеркивается необходимость соблюдения строгих мер безопасности.

"На стадионах необходимо поддерживать надежные процедуры управления рисками и эвакуации, включая протоколы действий при грозах и неблагоприятных погодных условиях, соответствующие местному законодательству и передовой международной практике", - говорится в сообщении организации.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 национальных сборных.

İdman.Biz
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