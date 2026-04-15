Президент Бразилии обсудил c Карло Анчелотти будущее Неймара в сборной

15 Апреля 2026 09:44
36
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с главным тренером национальной сборной Карло Анчелотти. Центральной темой диалога стал вопрос о возвращении Неймара в состав команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, в ходе общения Анчелотти спросил мнение президента о необходимости приглашения 34-летнего нападающего. Лула да Силва ответил, что вызов Неймара возможен только при условии его полной физической и игровой готовности приносить пользу коллективу.

Несмотря на позицию президента, текущие планы Карло Анчелотти не предусматривают включение звездного форварда "Сантоса" в окончательную заявку на мундиаль. Тренер продолжает делать ставку на текущую обойму игроков, в которой Неймару пока не находится места.

İdman.Biz
Новости по теме

Сборная Ирана на ЧМ 2026: Министр спорта назвал критерии для участия команды
10:14
ЧМ-2026

Сборная Ирана на ЧМ 2026: Министр спорта назвал критерии для участия команды

Будущее сборной Ирана в североамериканском мундиале остается под вопросом
Стало известно, какое решение рассматривает ФИФА в случае отказа Ирана от участия в ЧМ
13 Апреля 09:15
ЧМ-2026

Стало известно, какое решение рассматривает ФИФА в случае отказа Ирана от участия в ЧМ

Фанаты сборной Италии скрестили пальцы

Бывший наставник сборной Азербайджана может возглавить команду на ЧМ-2026
10 Апреля 10:21
ЧМ-2026

Бывший наставник сборной Азербайджана может возглавить команду на ЧМ-2026

Фернанду Сантуш остается без работы с сентября 2025 года
ФИФА назвала судей, которые отработают на ЧМ-2026
9 Апреля 23:46
ЧМ-2026

ФИФА назвала судей, которые отработают на ЧМ-2026

Среди них бригада из Узбекистана
Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности
8 Апреля 11:26
ЧМ-2026

Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности

Участие сборной в чемпионате мира зависит от решения ФИФА перенести игры команды из США на мексиканские стадионы

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами
3 Апреля 16:59
ЧМ-2026

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами - ВИДЕО

Необычный состав семейной делегации вызвал ажиотаж в соцсетях

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС