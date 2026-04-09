10 Апреля 2026
RU

ФИФА назвала судей, которые отработают на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
9 Апреля 2026 23:46
12
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) огласила список арбитров, которые отработают на чемпионате мира 2026 года. На турнире будут судить 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов, представляющие шесть конфедераций и 50 ассоциаций-членов ФИФА. Отметим, что на ЧМ поедет бригада судей из Узбекистана — Ильгиз Танташев, Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин.

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о том, как проходил отбор.

"Выбранные судьи — лучшие в мире. Они были частью более широкого пула арбитров, который был сформирован и отслеживался в течение последних трех лет. Они посещали семинары и работали на турнирах ФИФА. Кроме того, их работа на внутренних и международных матчах регулярно оценивалась. Выбранные судьи получали и будут продолжать получать всестороннюю поддержку от наших тренеров по физической подготовке и медицинского персонала, включая физиотерапевтов и специалиста по психическому здоровью. Наша цель — обеспечить их оптимальное физическое и психическое состояние по прибытии в Майами 31 мая", – приводит слова Коллины İdman.Biz со ссылкой на ФИФА.

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности
8 Апреля 11:26
ЧМ-2026

Иран требует переноса матчей ЧМ-2026 в Мексику из-за угроз безопасности

Участие сборной в чемпионате мира зависит от решения ФИФА перенести игры команды из США на мексиканские стадионы

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами
3 Апреля 16:59
ЧМ-2026

Иракский болельщик приехал на ЧМ-2026 с четырьмя женами - ВИДЕО

Необычный состав семейной делегации вызвал ажиотаж в соцсетях

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии
3 Апреля 16:47
ЧМ-2026

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии

Вместе с наставником в отставку ушли глава федерации и руководитель делегации

Неймар помог "Сантосу" прервать серию неудач, но снизил шансы на сборную
3 Апреля 12:51
Мировой футбол

Неймар помог "Сантосу" прервать серию неудач, но снизил шансы на сборную - ВИДЕО

Пропуск следующего матча осложняет возвращение форварда в команду Анчелотти

Футболист Боснии и Герцеговины пообещал купить пиво всему стадиону после выхода на ЧМ
2 Апреля 21:08
ЧМ-2026

Футболист Боснии и Герцеговины пообещал купить пиво всему стадиону после выхода на ЧМ

Вместимость "Штутгарт Арены" достигает 60 469 зрителей
Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии - ОБНОВЛЕНО
2 Апреля 20:36
ЧМ-2026

Буффон покинул пост главы делегации сборной Италии - ОБНОВЛЕНО

Буффон занимал пост главы делегации сборной Италии с 2023 года

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца
7 Апреля 14:34
Мировой футбол

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца

Главный тренер "ПАОК" призвал к уважению частной жизни семьи и доверию официальным медицинским отчетам