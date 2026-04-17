Оливер Кан: "В США происходит то, что не совпадает с нашими ценностями"

Бывший вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан поделился критическим мнением о предстоящем чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Как сообщает İdman.Biz, Кан в интервью Sky Sport Germany прямо заявил о несовпадении текущих событий в Штатах с европейскими ценностями.

"В данный момент в США происходит множество событий, которые расходятся с нашими представлениями о ценностях. Одним из примеров служит продолжающийся военный конфликт, однако я не стану подробно останавливаться на действиях Дональда Трампа после его возвращения на пост президента. В сложившихся обстоятельствах поездка в эту страну вряд ли подарит положительные эмоции", — цитирует издание слова экс-голкипера.

Напомним, что сборная Германии на мундиале-2026 попала в группу E. Соперниками подопечных Юлиана Нагельсманна станут команды Кюрасао (дебютанты турнира), Кот-д’Ивуара и Эквадора. Первый матч немцы проведут 14 июня в Хьюстоне против Кюрасао.