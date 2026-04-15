В семь раз дороже: болельщиков ЧМ-2026 в США ждет резкий рост расходов на дорогу

Болельщики, планирующие посетить матчи чемпионата мира 2026 года в США, столкнутся с существенным ростом расходов на логистику. Стоимость железнодорожных билетов из Нью-Йорка до стадиона "Метлайф" в Нью-Джерси в период турнира значительно увеличится.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, цена билета в данном направлении летом 2026 года превысит 100 долларов (170 манатов). Для сравнения: в настоящее время стоимость билета "туда-обратно" по этому маршруту составляет всего 12,9 доллара (21,9 манатов). Таким образом, тарифы вырастут минимум в семь раз.

Несмотря на то, что окончательная цена еще официально не утверждена, транспортная компания NJ Transit уже обосновала необходимость повышения тарифов. По данным организации, обеспечение бесперебойного транспортного сообщения для восьми матчей, которые примет "Метлайф", обойдется бюджету примерно в 48 миллионов долларов.

Напомним, что именно этот стадион станет местом проведения главного матча турнира — финала чемпионата мира, который состоится 19 июля 2026 года.