23 Апреля 2026
23 Апреля 2026 11:26
США предложили заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли выступил с неожиданной инициативой перед чемпионатом мира по футболу.

Как сообщает Financial Times, американский чиновник предложил заменить сборную Ирана на национальную команду Италии. По его словам, соответствующая идея уже была озвучена Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино.

"Подтверждаю, что предложил Трампу и Инфантино заменить сборную Ирана на чемпионате мира командой Италии. Я итальянец по происхождению, и для меня было бы мечтой увидеть Италию на турнире, который пройдет в США. Имея четыре титула, эта сборная обладает всеми качествами, чтобы заслужить участие", — заявил Замполли.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил участие национальной команды в турнире при условии обеспечения безопасности, отметив, что окончательное решение пока не принято.

Позже президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что команда не намерена бойкотировать чемпионат мира, а также обсуждает с ФИФА возможность проведения матчей сборной в Мексике.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые состоится с участием 48 сборных.

