RU

Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле

ЧМ-2026
Новости
25 Апреля 2026 09:57
26
Сборная Италии, которая в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, приступает к радикальным реформам. После ухода президента федерации итальянского футбола (FIGC) Габриэле Гравины пост главного тренера покинул Дженнаро Гаттузо. Основным кандидатом на вакантную должность стал испанский специалист Пеп Гвардиола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport, руководство итальянского футбола намерено направить официальное предложение тренеру "Манчестер Сити" до президентских выборов, намеченных на 22 июня. Несмотря на действующий до июня 2027 года контракт с английским клубом, дальнейшее пребывание 55-летнего специалиста в Манчестере остается под вопросом. Гвардиола, ранее выступавший за итальянские "Рому" и "Брешию", свободно владеет итальянским языком и неоднократно выражал симпатию к этой стране.

"Я хотел бы пережить эмоции чемпионата мира, чемпионата Европы или Кубка Америки. Чтобы работать в национальной команде, нужно, чтобы тебя хотели видеть на этом посту. Я не знаю, кто захочет пригласить меня", — заявлял Гвардиола в интервью ESPN.

По информации издания Marca, главным препятствием для сделки является финансовый вопрос. Текущая годовая зарплата тренера составляет 24,8 миллиона евро (около 50 миллионов манатов). FIGC планирует решить эту проблему за счет привлечения спонсорских средств, используя схему, которая применялась при назначении Антонио Конте в 2014 году.

İdman.Biz
Тэги:

