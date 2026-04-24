Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не препятствует участию сборной Ирана в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, власти США не делали официальных заявлений о запрете на въезд для иранских спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Рубио подчеркнул, что потенциальные сложности связаны не с самими футболистами, а с сопровождающими лицами. Госсекретарь отметил, что определенным членам делегации может быть отказано в визах по соображениям безопасности.

"Никто в США не говорил сборной Ирана, что приезжать нельзя. Проблема не в спортсменах, а в некоторых других людях, которых они хотят взять с собой. Возможно, мы не сможем впустить их, но не самих футболистов", — заявил Рубио.

Госсекретарь также прокомментировал спекуляции о том, что сборная Италии может занять место Ирана на турнире. Он отметил, что если Иран решит не участвовать в чемпионате, это будет их собственным решением. Ранее специальный посланник Паоло Дзамполли предлагал ФИФА рассмотреть кандидатуру Италии в качестве замены иранской сборной.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на стадионах США, Мексики и Канады.