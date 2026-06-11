Трамп пропустит первый в США матч ЧМ по футболу - СМИ

Американский президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на первом в США матче чемпионата мира по футболу в 12 июня. Как передает İdman.Biz, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

Матч между командами США и Парагвая должен пройти 12 июня в Лос-Анджелесе. Парагвайский президент Сантьяго Пенья ранее указывал, что будет присутствовать на этой игре национальной сборной. Он прибудет в США 11 июня и планирует находиться там четыре дня.

Официальную делегацию США на матче вместо президента возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Первый розыгрыш чемпионата мира по футболу с участием 48 команд стартует 11 июня матчем открытия, в котором сборная Мексики на стадионе "Ацтека" в Мехико сыграет против команды ЮАР.