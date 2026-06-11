Forbes назвал 11 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие в стартующем в четверг чемпионате мира. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журнал Forbes.

Форвард "Аль-Насра" из Саудовской Аравии за последние 12 месяцев заработал $300 млн, из которых $235 млн - это доходы от футбольной деятельности, $65 млн - рекламные контракты. Ранее Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов с рекордным показателем за всю историю рейтинга.

Всего в списке Forbes представлено 11 футболистов. На втором месте расположился аргентинец Лионель Месси ($140 млн), на третьем - француз Килиан Мбаппе ($95 млн). Далее идут норвежец Эрлинг Холанд ($80 млн), бразилец Винисиус ($60 млн), египтянин Мохаммед Салах ($55 млн), сенегалец Садьо Мане ($54 млн), англичанин Джуд Беллингем ($44 млн), испанец Ламин Ямаль ($43 млн), англичанин Харри Кейн ($41 млн) и бразилец Неймар ($38 млн).

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.