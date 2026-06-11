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Футболисты сборной Германии оплатят болельщикам выезд на матч ЧМ‑2026 — СМИ

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 06:20
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Футболисты сборной Германии оплатят болельщикам выезд на матч ЧМ‑2026 — СМИ

Сборная Германии по футболу оплатит выезд немецких болельщиков на третий матч группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Эквадора, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany.

Встреча пройдет 25 июня на "Метлайф Стэдиум" в Ист‑Ратерфорде, пригороде Нью‑Йорка. Ранее разместившиеся в Нью‑Йорке фанаты выразили недовольство стоимостью проезда до Ист‑Ратерфорда и обратно. Как сообщается, цена за проезд на транспорте составляет 105 долларов.

По данным источника, советующее предложение выдвинул капитан сборной Джошуа Киммих, футболистов также поддержал Немецкий футбольный союз (DFB). Немцы организуют автобусы для фанатов. Билеты будут распределяться путем лотереи, информация о розыгрыше была разослана членам фан‑клуба сборной.

Сборная Германии сыграет на чемпионате мира в группе Е с командами Эквадора, Кюрасао и Кот‑д’Ивуара.

İdman.Biz
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