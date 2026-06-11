Президент ФИФА высказался о ценах на билеты на ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о стоимости билетов на матчи чемпионата мира 2026 года, передает İdman.Biz.

Он отметил, что политика ценообразования была тщательно проработана, а установленная стоимость соответствует рыночным реалиям.

"Стоимость билетов на матчи чемпионата мира ниже, чем на любые игры плей-офф по другим видам спорта в США. После начала продаж они перепродаются по более высокой цене, что подтверждает правильность наших расчетов. Такие решения принимаются только после всестороннего анализа", - заявил Инфантино.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.