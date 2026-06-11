Англия разгромила Коста-Рику перед стартом ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сборная Англии провела заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, передает İdman.Biz.
Команда под руководством Томаса Тухеля встретилась со сборной Коста-Рики. Игра, состоявшаяся в американском Орландо, завершилась уверенной победой англичан со счетом 3:0.
Авторами забитых мячей стали Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс. Из-за сильного дождя и грозы начало встречи было отложено на час, однако это не помешало сборной Англии добиться уверенного результата и завершить подготовку к мундиалю на победной ноте.
Напомним, свой первый матч на чемпионате мира 2026 года англичане проведут против сборной Хорватии.