27 Апреля 2026
Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии

27 Апреля 2026 13:26
Неудача сборной Италии, которая не сумела пробиться на чемпионат мира 2026 года, продолжает вызывать резонанс в стране. К обсуждению причин очередного провала присоединился и бывший нападающий национальной команды Марио Балотелли, как сообщает İdman.Biz.

"Супер Марио" считает, что одна из главных проблем кроется в изменившемся отношении молодых игроков к футболу.

"То чувство связи со сборной, которое я ощущал в свое время, сейчас у многих футболистов отсутствует. Нынешняя молодежь предпочитает играть в телефоне, а не в футбол. Именно поэтому становится все сложнее находить и развивать новые таланты", — заявил Балотелли.

По его мнению, в стране снизился уровень мотивации и самоотдачи у части молодых игроков, что напрямую влияет на результаты сборной.

Напомним, что итальянцы вылетели в плей-офф квалификации, уступив сборной Боснии и Герцеговины. Для "Скуадра Адзурры" это стало особенно болезненным ударом, поскольку команда рискует пропустить мировой форум уже в третий раз подряд.

