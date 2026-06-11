Месси vs Роналду, Мбаппе vs Холанд и битва новых звезд: главные интриги ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпионат мира-2026 по футболу станет самым масштабным в истории футбола: 48 сборных, 104 матча, три страны-хозяйки и почти шесть недель большого турнира. Но за цифрами и новым форматом скрывается главное - личные дуэли, исторические сюжеты и противостояния поколений, которые могут определить лицо всего мундиаля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FIFA и Reuters, одним из главных сюжетов турнира станет возможная встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Две главные фигуры футбольной эпохи XXI века подходят к чемпионату мира в особом статусе: оба выступят на мундиале в шестой раз, что само по себе является историческим достижением.

Для Роналду этот чемпионат мира официально рассматривается как последний шанс выиграть трофей, который так и не покорился Португалии при нем. Сам португалец ранее заявлял, что ЧМ-2026 станет его последним мировым первенством. В случае с Месси формулировки осторожнее, но в Аргентине практически не сомневаются: для капитана действующих чемпионов мира это, скорее всего, тоже последний мундиаль в карьере.

Главный вопрос - могут ли Аргентина и Португалия встретиться на ЧМ-2026? Ответ - да, но только в плей-офф.

Аргентина попала в группу J, где сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Португалия выступит в группе K вместе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией. Если обе сборные займут первые места в своих группах, а затем пройдут 1/16 и 1/8 финала, Месси и Роналду могут встретиться уже в четвертьфинале - 11 июля в Канзас-Сити.

Есть и другой сценарий. Если Аргентина и Португалия обе финишируют вторыми в своих группах, их возможная встреча может состояться раньше - в 1/8 финала 6 июля в Далласе. Если же одна команда выиграет группу, а другая станет второй, они окажутся в разных частях сетки и смогут пересечься только в финале 19 июля на арене New York New Jersey Stadium.

Именно эта неопределенность делает сюжет еще сильнее. Болельщики могут получить как ранний матч двух легенд, так и финал мечты. При этом важно понимать: из-за нового формата и выхода в плей-офф восьми лучших третьих команд возможны дополнительные варианты, но они будут зависеть уже от итогового распределения мест после группового этапа.

Не менее громким выглядит и противостояние Килиана Мбаппе с Эрлингом Холандом. Франция и Норвегия сыграют в одной группе I, где также выступят Сенегал и Ирак. Матч Норвегия - Франция запланирован на 26 июня в Бостоне и уже сейчас выглядит одной из афиш группового этапа.

Для Мбаппе это очередной шанс укрепить статус одного из лучших игроков в истории чемпионатов мира. Он уже выигрывал мундиаль в 2018 году, играл в финале 2022-го и остается главным лицом сборной Франции. Холанд, напротив, впервые выйдет на сцену чемпионата мира. Норвегия вернулась на турнир после 28-летней паузы, и именно форвард "Манчестер Сити" должен стать символом этой новой попытки.

Отдельный интерес вызывает группа H, где сыграют Испания, Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Здесь главное внимание будет приковано к Ламину Ямалю. Испанский вингер уже стал одним из символов нового футбольного поколения, а на ЧМ-2026 получит возможность впервые проявить себя на уровне мирового первенства.

Противостояние Испания - Уругвай 26 июня в Гвадалахаре может стать одним из самых ярких матчей группового этапа. С одной стороны - испанская школа владения мячом, скорость и креатив Ямаля. С другой - уругвайская интенсивность, характер и мощная полузащита с Федерико Вальверде. Это не просто матч Европы и Южной Америки, а столкновение двух футбольных культур.

При этом Ямаль будет вести и своеобразную дистанционную гонку с другими молодыми талантами турнира. Среди них - мексиканец Хильберто Мора, один из самых обсуждаемых юных игроков предстоящего чемпионата мира. Для таких футболистов ЧМ-2026 может стать тем же, чем прошлые турниры становились для Пеле, Майкла Оуэна, Мбаппе и самого Месси: моментом, когда молодой игрок за несколько недель превращается в мировую звезду.

Еще одна афиша, на которую стоит обратить внимание, - Бразилия против Марокко. Сборная Марокко стала главным открытием ЧМ-2022, дойдя до полуфинала, а теперь получит возможность проверить свой статус в матче против самой титулованной команды в истории турнира. Для Бразилии это тоже важная проверка: пентакампеоны давно не выигрывали чемпионат мира и подходят к турниру под давлением ожиданий.

Франция - Сенегал - еще одно противостояние с большим спортивным и эмоциональным подтекстом. Французы входят в турнир как одна из главных сил мирового футбола, а Сенегал уже давно перестал быть просто неудобным соперником из Африки. Эта команда обладает опытом, физической мощью и поколением игроков, которое способно навязать борьбу фаворитам.

Англия - Хорватия в группе L также несет в себе исторический оттенок. Именно хорваты остановили англичан в полуфинале ЧМ-2018, и новая встреча на мировом первенстве станет для Англии шансом на символический реванш. Команда Томаса Тухеля приехала на турнир с большими надеждами и очередной попыткой завершить многолетнее ожидание крупного титула.

Особый пласт ЧМ-2026 - дебютанты. Впервые на чемпионате мира сыграют Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. Их матчи против грандов - это тоже отдельные противостояния: не только футбольные, но и эмоциональные. Для Иордании встреча с Аргентиной станет историческим событием, для Узбекистана матчи с Португалией и Колумбией - шансом заявить о себе всему миру, а Кабо-Верде уже в группе получит испытание Испанией и Уругваем.

Есть и семейные сюжеты. На турнире могут пересечься игроки, связанные родством, но представляющие разные сборные. Такие истории всегда добавляют чемпионату мира человеческое измерение: здесь встречаются не только тактические системы и футбольные школы, но и личные судьбы.

Наконец, нельзя забывать о сборных-хозяйках. Мексика откроет турнир матчем с ЮАР на легендарной "Ацтеке", США получат шанс подтвердить рост футбольной культуры на домашнем мундиале, а Канада будет стремиться к первой победе в истории чемпионатов мира. Для всех трех стран это не просто участие, а возможность использовать домашний фактор как отдельное оружие.

ЧМ-2026 начинается как турнир больших чисел, но запомниться он может именно большими дуэлями. Месси против Роналду - мечта футбольной эпохи. Мбаппе против Холанда - спор за лидерство нового поколения. Ямаль и Мора - символы будущего. А рядом с ними - классические битвы сборных, дебютанты, реванши и истории, которые делают чемпионат мира главным футбольным спектаклем планеты.