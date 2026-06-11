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Иранское посольство назвало ЧМ-2026 в США "Кубком войны" - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 21:18
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Иранское посольство назвало ЧМ-2026 в США "Кубком войны" - ФОТО

Посольство Ирана в Индонезии опубликовало постер в преддверии чемпионата мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует сегодня, 11 июня, встречей сборных Мексики и ЮАР на стадионе "Ацтека" в Мехико, сообщает İdman.Biz.

На постере изображена гора черепов, на вершине которой находится трофей чемпионата мира, но вместо земного шара в его центре также череп. На изображении написано: "Кубок войны (в оригинале надпись "War Cup" созвучна с "World Cup", то есть чемпионат мира. – прим. ред.). Когда постоянный участник каждой войны становится принимающей стороной чемпионата мира по футболу".

Помимо этого, в сообщении посольство Ирана написано "Самая большая катастрофа всех времен", это отсылка к фразе президента США Дональда Трампа о том, что грядущий турнир будет самым крупным в истории.

Ранее сборная Ирана перенесла свою тренировочную базу на время ЧМ-2026 из США в Мексику на фоне военного конфликта с американской страной.

İdman.Biz
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