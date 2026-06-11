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Кто станет водителем кубка мира 2026 года? Прогнозы нумерологов и астрологов

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 22:00
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Кто станет водителем кубка мира 2026 года? Прогнозы нумерологов и астрологов

Кто станет победителем чемпионата мира 2026 года? Как сообщает İdman.Biz, на стартующем сегодня турнире многие видят чемпионами если не все 48 сборных, то по крайней мере изрядную их часть.

В этом вопросе немало тех, кто обращается к нумерологии и астрологии. Разумеется, футбол определяют не цифры и звезды, однако любопытно, что перед каждым мундиалем нумерологи и астрологи активно делятся своими прогнозами.

Что говорит нумерология?

В нумерологии числом 2026 года считается 1. Расчет выглядит следующим образом:

2 + 0 + 2 + 6 = 10
1 + 0 = 1

В этой дисциплине единица символизирует лидерство, новые начинания и наступление новой эры. Именно поэтому некоторые нумерологи полагают, что в 2026 году на вершину может подняться либо команда, которая очень давно не выигрывала чемпионат мира, либо коллектив, сформированный совершенно новым поколением игроков. Среди наиболее часто упоминаемых фаворитов в этом контексте фигурируют Испания, Франция и Португалия.

Что предсказывают звезды?

Астрологи разделились во мнениях:

Часть из них думает, что Аргентина сможет снова дойти до финала.

Другие утверждают, что этот год станет сверхуспешным для Бразилии.

Стоит ли верить предсказаниям?

Напоминанием о точности таких прогнозов служит чемпионат мира 2022 года. Перед его началом большинство астрологов предрекали победу Бразилии, Англии или Франции. Однако в итоге заветный кубок завоевала Аргентина.

Поэтому к подобным прогнозам стоит относиться не как к серьезной аналитике, а исключительно как к веселому и любопытному развлечению на пороге грандиозного футбольного праздника.

İdman.Biz
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