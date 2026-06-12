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ЧМ-2026: начался второй тайм матча между сборными Мексики и ЮАР - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 00:12
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ЧМ-2026: начался второй тайм матча между сборными Мексики и ЮАР - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Начался второй тайм матча между сборными Мексики и ЮАР.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди Мексика - 1:0.

23:58

Завершился первый тайм матча между сборными Мексики и ЮАР.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди Мексика - 1:0.

23:17

Мексика выходит вперед в матче с ЮАР.

Как сообщает İdman.Biz, на 9 минуте отличился Хулиан Киньонес.

23:06

Стартовал матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит стадионе "Ацтека" в Мехико.

ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории мирового футбола. Впервые в финальной стадии примут участие 48 сборных, а всего в рамках турнира будет сыграно 104 матча.

Финал мирового первенства состоится 19 июля на стадионе MetLife в США.

İdman.Biz
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