На ЧМ-2026 введен новый запрет

На чемпионате мира-2026 по футболу введено новое ограничение для болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, во время турнира съемка определенного контента и его публикация в социальных сетях без специального разрешения будут считаться нарушением правил. Отмечается, что нарушителям могут грозить штрафы, а в более серьезных случаях - депортация из страны-хозяйки.

Цель этих нововведений - защита прав на трансляцию и обеспечение коммерческих интересов турнира. Болельщикам рекомендуется заранее ознакомиться с действующими во время чемпионата мира правилами.