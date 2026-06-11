Главный тренер молодежной сборной Азербайджана назвал фаворита чемпионата мира

"Чемпионат мира - одно из самых крупных событий в мире футбола. Я с нетерпением жду этот турнир, прежде всего как болельщик. Хотя в матче открытия не встречаются сильнейшие команды, особая атмосфера и дух чемпионата придают первой игре уникальную ауру".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана (U21) по футболу Рашад Эйюбов, говоря о стартующем сегодня ЧМ.

По его словам, в последние годы разрыв между сборными заметно сократился: "В целом за последние десять лет футбол сильно изменился. Разница между командами уже не такая большая, как раньше. Думаю, на этом мундиале нас ждут приятные сюрпризы. Сборные, которые впервые участвуют в чемпионате мира, такие как Узбекистан и Кабо-Верде, могут многих удивить", - отметил он в интервью АЗЕРТАДЖ.

Тренер также рассказал, кого считает фаворитом: "Мой главный фаворит - сборная Англии. У них очень сбалансированная команда. Они сильны как в индивидуальном плане, так и в командной игре. За их матчами приятно наблюдать".

Отметим, что в матче открытия в столице Мехико сборная Мексики сыграет против команды Южно-Африканской Республики.