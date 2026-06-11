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Германия оплатит дорогу своим болельщикам во время ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 17:00
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Германия оплатит дорогу своим болельщикам во время ЧМ-2026

Сборная Германии по футболу поддержит своих болельщиков на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport, игроки команды возьмут на себя транспортные расходы фанатов, которые отправятся на матч группового этапа против Эквадора.

Причиной стало недовольство болельщиков стоимостью проезда до стадиона. Поездка из Нью-Йорка на арену в Нью-Джерси обходится в 105 долларов (около 178,5 маната).

После этого капитан сборной Германии Джошуа Киммих предложил организовать бесплатные автобусы для фанатов. По инициативе футболистов будет выделен транспорт для 600 человек.

Бесплатные места распределят с помощью жеребьевки среди членов официального фан-клуба сборной Германии.

Отметим, что матч Эквадор - Германия состоится 25 июня на стадионе MetLife Stadium.

İdman.Biz
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