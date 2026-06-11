От “Руки Бога” до новой эпохи: Мексика и ЮАР открывают ЧМ-2026 на легендарном “Ацтеке” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня в Мехико стартует главное футбольное событие четырехлетия - чемпионат мира-2026 по футболу.

Как передает İdman.Biz, мундиаль впервые пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике, а новый формат с 48 командами и 104 матчами делает этот мундиаль самым масштабным в истории.

Официальная церемония открытия состоится на Mexico City Stadium - арене, которую весь футбольный мир знает как легендарный стадион "Ацтека". Она начнется за 90 минут до стартового свистка - в 21:30 по бакинскому времени. Сам матч открытия между сборными Мексики и ЮАР стартует в 23:00 по бакинскому времени.

Церемония в Мехико станет первой частью своеобразной трилогии открытий: свои праздничные шоу также примут Канада и США перед первыми матчами сборных-хозяек. Мексиканская часть будет посвящена футболу, музыке и национальной культуре. Особое место в оформлении шоу займет papel picado - традиционное мексиканское искусство декоративной резьбы по бумаге, которое часто используется на праздниках.

Главными звездами церемонии станут Шакира и Burna Boy, которые впервые исполнят официальную песню чемпионата мира-2026 Dai Dai. В шоу также заявлены Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná и Tyla. По данным ФИФА, болельщики на стадионе также будут вовлечены в программу открытия, поэтому зрителям рекомендовано прибыть заранее.

Особая символика вечера связана и с самой ареной. «Ацтека» - один из самых знаковых стадионов в истории мирового футбола. Он был открыт в 1966 году и уже принимал чемпионаты мира 1970 и 1986 годов. Именно здесь Бразилия Пеле выиграла финал ЧМ-1970 у Италии, а в 1986 году Аргентина с Диего Марадоной стала чемпионом мира, победив ФРГ. На этой же арене Марадона забил Англии два легендарных мяча – “Рукой Бога” и гол, позже признанный одним из величайших в истории футбола.

Теперь «Ацтека» войдет в историю еще раз. Она станет первым стадионом, который принимал матчи трех чемпионатов мира, а также первой ареной, где в третий раз пройдет матч открытия мундиаля. Ранее здесь начинались турниры 1970 и 1986 годов.

Матчи открытия чемпионатов мира часто становились отдельными сюжетами футбольной истории. В 1930 году именно в первой игре турнира француз Люсьен Лоран забил первый гол в истории чемпионатов мира - в ворота именно Мексики. В 1990 году Камерун сенсационно победил действующего чемпиона мира Аргентину со счетом 1:0, а в 2002-м Сенегал так же неожиданно обыграл Францию. В 2006 году Германия и Коста-Рика выдали один из самых результативных стартовых матчей - 4:2, а в 2018 году Россия разгромила Саудовскую Аравию - 5:0.

Сегодняшний матч тоже имеет особую историческую линию. Мексика и ЮАР уже открывали чемпионат мира - в 2010 году в Йоханнесбурге. Тогда хозяева турнира, южноафриканцы, сыграли с мексиканцами вничью - 1:1. Тот матч запомнился прежде всего мощным ударом Сифиве Чабалалы, открывшим счет, и ответным голом Рафаэля Маркеса.

В общей истории личных встреч преимущество на стороне Мексики. Команды провели четыре матча: мексиканцы выиграли дважды, один раз победила ЮАР, еще одна игра завершилась вничью. В 1993 году Мексика разгромила соперника со счетом 4:0, в 2000-м победила 4:2, в 2005 году Южная Африка взяла реванш - 2:1, а в том же ЧМ-2010 в ЮАР была зафиксирована ничья - 1:1.

С турнирной точки зрения матч имеет большое значение для обеих сборных. Мексика играет дома и будет находиться под огромным давлением трибун. Команда Хавьера Агирре считается фаворитом, но именно такие вечера требуют не только класса, но и эмоциональной устойчивости. Сам Агирре хорошо знает атмосферу домашнего мундиаля: он был участником чемпионата мира-1986, а теперь поведет национальную команду уже в роли главного тренера.

ЮАР подходит к игре в статусе андердога, но команда Хуго Брооса рассчитывает использовать этот статус как преимущество. Южноафриканцы заранее прибыли в Мехико, чтобы адаптироваться к высоте, и рассматривают первый матч как ключевой в борьбе за выход из группы. Помимо Мексики и ЮАР, в группе A выступают сборные Южной Кореи и Чехии.

Таким образом, мундиаль начинается с матча, в котором сошлись история, символика и большие ожидания. И именно Мехико сегодня станет первой столицей большого футбольного лета.