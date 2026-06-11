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От Уругвая до Аргентины: все чемпионы мира по футболу за всю историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Обзор
11 Июня 2026 16:03
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От Уругвая до Аргентины: все чемпионы мира по футболу за всю историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпионат мира по футболу, стартующий сегодня, это главный турнир национальных сборных и один из самых престижных спортивных трофеев планеты.

Как передает İdman.Biz, с момента первого розыгрыша в 1930 году мировое первенство подарило футболу десятки легендарных матчей, великих команд и историй, которые до сих пор остаются частью мировой спортивной культуры.

Чемпионат мира-2026 станет 23-м в истории турнира. До старта нынешнего мундиаля трофей разыгрывался 22 раза, а выигрывали его только восемь сборных: Бразилия, Германия, Италия, Аргентина, Уругвай, Франция, Англия и Испания.

Первым чемпионом мира в 1930 году стал Уругвай, выигравший домашний турнир. Последним победителем на данный момент является Аргентина, которая в 2022 году в Катаре в драматичном финале обыграла Францию и завоевала третий титул в своей истории.

Самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира остается Бразилия. Пентакампеоны выигрывали турнир пять раз - в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

На втором месте идут Германия и Италия, у которых по четыре титула. Немецкая сборная становилась чемпионом мира в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Италия побеждала в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах. Аргентина после триумфа в Катаре-2022 вышла на третье место с тремя титулами. По два раза чемпионат мира выигрывали Уругвай и Франция. Англия и Испания имеют по одному трофею.

Своеобразная турнирная таблица чемпионов мира по футболу выглядит следующим образом:

1. Бразилия - 5 титулов (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
2-3. Германия - 4 титула (1954, 1974, 1990, 2014)
2-3. Италия - 4 титула (1934, 1938, 1982, 2006)
4. Аргентина - 3 титула (1978, 1986, 2022)
5-6. Уругвай - 2 титула (1930, 1950)
5-6. Франция - 2 титула (1998, 2018)
7-8. Англия - 1 титул (1966)
7-8. Испания - 1 титул (2010)

Главная интрига исторической гонки сейчас связана с Германией. У немецкой сборной четыре титула, и в случае победы на ЧМ-2026 она сравняется с Бразилией по числу выигранных чемпионатов мира. Италия также имеет четыре победы, но на нынешнем турнире не выступит, так как провалила квалификацию.

Аргентина, действующий чемпион мира, в случае нового триумфа доведет число титулов до четырех и догонит Германию и Италию. Для команды это будет шанс закрепить золотую эпоху, начавшуюся после победы в Катаре.

Франция и Уругвай могут выйти на отметку в три титула и догнать Аргентину по текущему показателю. Для французов это стало бы третьей победой за последние восемь чемпионатов мира, а для Уругвая - возвращением к историческому статусу одной из первых великих сил мирового футбола.

Англия и Испания, имеющие по одному титулу, в случае победы на ЧМ-2026 догонят Францию и Уругвай по количеству побед до старта турнира. Бразилия же, если выиграет новый мундиаль, увеличит рекорд до шести титулов и еще сильнее оторвется от преследователей.

Чемпионат мира-2026 пройдет в новом формате с участием 48 сборных, поэтому путь к трофею станет длиннее и сложнее. Но именно это делает историческую гонку еще более интригующей: впервые за долгое время сразу несколько великих футбольных держав подходят к турниру с возможностью изменить таблицу вечных чемпионов.

Пока же вершина остается за Бразилией. Пять звезд над эмблемой сборной - главный символ ее уникального места в истории чемпионатов мира. Но уже текущим летом Германия, Аргентина, Франция, Уругвай, Испания и Англия получат шанс переписать эту историю.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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