Мексика обновит свой рекорд по участию в матчах открытия чемпионатов мира

Сборная Мексики по футболу является командой, чаще всех участвовавшей в матчах открытия чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня в первом матче ЧМ-2026 Мексика сыграет против сборной ЮАР. Это будет уже восьмое участие мексиканцев в стартовых играх мундиаля.

Таким образом, из 23 матчей открытия в истории чемпионатов мира Мексика принимала участие в восьми, что составляет 34,8%. "Ацтеки" выходили на поле в стартовых играх четырех чемпионатов подряд в период с 1950 по 1962 годы.

Однако статистика команды в этих встречах неудачная: в семи предыдущих матчах открытия Мексика не одержала ни одной победы - две ничьи и пять поражений. За эти игры команда забила всего два мяча, пропустив при этом 19 голов.

Отметим, что ранее Мексика уже встречалась с ЮАР в матче открытия - на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке. Тогда игра завершилась со счетом 1:1.

Напомним, что сегодняшний матч Мексика - ЮАР начнется в 23:00 по бакинскому времени.