Зарплата Каннаваро привлекла внимание перед ЧМ-2026

Размер зарплаты главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро стал одной из обсуждаемых тем в преддверии чемпионата мира 2026 года, передает İdman.Biz.

По данным СМИ, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии получает в национальной команде Узбекистана около 4 миллионов евро (примерно 8 миллионов манатов) в год.

Если эта информация соответствует действительности, Каннаваро входит в число самых высокооплачиваемых тренеров предстоящего мундиаля. Отмечается, что его годовой доход почти сопоставим с совокупными зарплатами наставника сборной Испании Луиса де ла Фуэнте и главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Согласно публикациям в прессе, Скалони зарабатывает около 2,3 миллиона евро в год, а де ла Фуэнте - около 2 миллионов евро, что в сумме составляет 4,3 миллиона евро.

При этом ранее Федерация футбола Узбекистана назвала сообщения о зарплате Каннаваро в размере 4 миллионов евро преувеличенными. Представители организации заявили, что финансовые условия контракта не подлежат разглашению.

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года и готовит команду к первому в ее истории участию в чемпионате мира.