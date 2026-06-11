Журналист бросил прямой эфир ради селфи с Шакирой перед открытием ЧМ-2026 - ВИДЕО

Аргентинский журналист Марсело Бенедетто стал героем вирусного видео накануне открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TN, корреспондент DSPORTS вел прямое включение со стадиона "Ацтека" в Мехико, когда заметил появление колумбийской певицы Шакиры.

Во время эфира журналист неожиданно прервал свою работу, заявив коллегам: "Я пойду за ней", после чего направился в сторону артистки. По данным источника, Бенедетто прошел через зону безопасности и сумел подойти к певице, чтобы сделать совместное селфи.

Шакира не отказала журналисту в просьбе и охотно сфотографировалась с ним. Вернувшись в эфир, корреспондент с улыбкой продемонстрировал коллегам получившийся снимок.

Позже Бенедетто в шутку сравнил этот момент со своей встречей с легендарным боксером Майком Тайсоном, дав понять, что селфи с мировой поп-звездой стало одним из самых ярких эпизодов в его профессиональной карьере. Аргентинский журналист ранее уже привлекал внимание СМИ благодаря фотографиям со знаменитостями во время крупных международных спортивных событий.