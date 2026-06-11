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Журналист бросил прямой эфир ради селфи с Шакирой перед открытием ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 17:29
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Журналист бросил прямой эфир ради селфи с Шакирой перед открытием ЧМ-2026

Аргентинский журналист Марсело Бенедетто стал героем вирусного видео накануне открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TN, корреспондент DSPORTS вел прямое включение со стадиона "Ацтека" в Мехико, когда заметил появление колумбийской певицы Шакиры.

Во время эфира журналист неожиданно прервал свою работу, заявив коллегам: "Я пойду за ней", после чего направился в сторону артистки. По данным источника, Бенедетто прошел через зону безопасности и сумел подойти к певице, чтобы сделать совместное селфи.

Шакира не отказала журналисту в просьбе и охотно сфотографировалась с ним. Вернувшись в эфир, корреспондент с улыбкой продемонстрировал коллегам получившийся снимок.

Позже Бенедетто в шутку сравнил этот момент со своей встречей с легендарным боксером Майком Тайсоном, дав понять, что селфи с мировой поп-звездой стало одним из самых ярких эпизодов в его профессиональной карьере. Аргентинский журналист ранее уже привлекал внимание СМИ благодаря фотографиям со знаменитостями во время крупных международных спортивных событий.

Видео быстро набрало популярность в социальных сетях и вызвало множество шутливых комментариев пользователей. Некоторые болельщики отметили, что журналист воспользовался шансом, который выпадает далеко не каждый день.

Напомним, что Шакира станет одной из главных звезд церемонии открытия ЧМ-2026, которая пройдет сегодня на стадионе "Ацтека" в Мехико. Вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy она впервые исполнит официальную песню турнира Dai Dai.

İdman.Biz
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