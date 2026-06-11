11 Июня 2026
RU

Ариф Асадов: "Считаю Португалию главным фаворитом чемпионата мира"

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 16:34
35
Ариф Асадов: "Считаю Португалию главным фаворитом чемпионата мира"

"Впереди нас ждет большой футбольный праздник, который продлится около 40 дней. Конечно, из-за разницы во времени могут возникнуть определенные неудобства - некоторые матчи, проходящие на американском континенте, будут начинаться у нас поздно ночью. Но чемпионат мира - это элита футбола, высшая вершина этого вида спорта. Участие здесь - огромная мотивация для любой сборной, футболиста и болельщика".

Об этом, говоря о чемпионате мира, заявил бывший тренер сборной Азербайджана по футболу, а ныне инструктор тренерских курсов УЕФА в Баку Ариф Асадов.

Специалист также поделился мнением о матче открытия:

"Трудно дать точный прогноз на игру Мексика - ЮАР. Это первые туры, и пока сложно объективно оценить текущую форму команд. Думаю, соперники примерно равны по уровню. У Мексики есть небольшое преимущество, и их в целом можно считать фаворитом. Однако в стартовых матчах команды обычно не рискуют, поэтому вероятность ничьей тоже довольно высокая", - сказал он в интервью АЗЕРТАДЖ.

По его словам, на турнире возможны и неожиданные результаты: "Футбол достиг такого уровня, что развивается во всех уголках мира. Сборные небольших стран тоже способны успешно выступать на крупных турнирах. В этом плане интерес вызывают команды, которые участвуют впервые".

Асадов также назвал команды, за которые будет болеть: "Узбекистан - близкая нам страна, представляющая постсоветское пространство. Наряду с Турцией испытываю симпатию и к этой сборной и буду рад их успехам. Однако главным фаворитом турнира считаю сборную Португалии".

Отметим, что матч открытия пройдет между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Игра состоится на стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Встречу обслужит бразильский арбитр ФИФА Вилтон Сампайо.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Журналист бросил прямой эфир ради селфи с Шакирой перед открытием ЧМ-2026
17:29
ЧМ-2026

Журналист бросил прямой эфир ради селфи с Шакирой перед открытием ЧМ-2026 - ВИДЕО

Корреспондент не смог устоять перед появлением мировой поп-звезды на стадионе "Ацтека"
Германия оплатит дорогу своим болельщикам во время ЧМ-2026
17:00
ЧМ-2026

Германия оплатит дорогу своим болельщикам во время ЧМ-2026

Причиной стало недовольство болельщиков стоимостью проезда до стадиона
От Уругвая до Аргентины: все чемпионы мира по футболу за всю историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:03
ЧМ-2026

От Уругвая до Аргентины: все чемпионы мира по футболу за всю историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Перед стартом ЧМ-2026 Бразилия остается самой титулованной сборной, но Германия может сравняться с рекордсменом
Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
Мексика обновит свой рекорд по участию в матчах открытия чемпионатов мира
15:07
ЧМ-2026

Мексика обновит свой рекорд по участию в матчах открытия чемпионатов мира

Из 23 матчей открытия в истории чемпионатов мира Мексика принимала участие в восьми
От “Руки Бога” до новой эпохи: Мексика и ЮАР открывают ЧМ-2026 на легендарном “Ацтеке” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:06
ЧМ-2026

От “Руки Бога” до новой эпохи: Мексика и ЮАР открывают ЧМ-2026 на легендарном “Ацтеке” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня состоятся церемония открытия и первый матч исторического мундиаля

Самое читаемое

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна