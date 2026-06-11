Ариф Асадов: "Считаю Португалию главным фаворитом чемпионата мира"

"Впереди нас ждет большой футбольный праздник, который продлится около 40 дней. Конечно, из-за разницы во времени могут возникнуть определенные неудобства - некоторые матчи, проходящие на американском континенте, будут начинаться у нас поздно ночью. Но чемпионат мира - это элита футбола, высшая вершина этого вида спорта. Участие здесь - огромная мотивация для любой сборной, футболиста и болельщика".

Об этом, говоря о чемпионате мира, заявил бывший тренер сборной Азербайджана по футболу, а ныне инструктор тренерских курсов УЕФА в Баку Ариф Асадов.

Специалист также поделился мнением о матче открытия:

"Трудно дать точный прогноз на игру Мексика - ЮАР. Это первые туры, и пока сложно объективно оценить текущую форму команд. Думаю, соперники примерно равны по уровню. У Мексики есть небольшое преимущество, и их в целом можно считать фаворитом. Однако в стартовых матчах команды обычно не рискуют, поэтому вероятность ничьей тоже довольно высокая", - сказал он в интервью АЗЕРТАДЖ.

По его словам, на турнире возможны и неожиданные результаты: "Футбол достиг такого уровня, что развивается во всех уголках мира. Сборные небольших стран тоже способны успешно выступать на крупных турнирах. В этом плане интерес вызывают команды, которые участвуют впервые".

Асадов также назвал команды, за которые будет болеть: "Узбекистан - близкая нам страна, представляющая постсоветское пространство. Наряду с Турцией испытываю симпатию и к этой сборной и буду рад их успехам. Однако главным фаворитом турнира считаю сборную Португалии".

Отметим, что матч открытия пройдет между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Игра состоится на стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Встречу обслужит бразильский арбитр ФИФА Вилтон Сампайо.