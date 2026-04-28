ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира

ФИФА планирует повысить размер призовых выплат для сборных, участвующих в чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The New York Times, организация рассматривает возможность увеличения финансового вознаграждения уже в ближайшей перспективе. На данный момент каждая из 48 команд, пробившихся в финальную часть турнира, гарантированно получает не менее 10,5 миллиона долларов. Победитель мирового первенства зарабатывает 50 миллионов долларов.

По информации источника, эти суммы в будущем могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Главной причиной такого шага называются ожидаемые рекордные доходы от чемпионата мира. Согласно прогнозам, общий доход турнира способен превысить отметку в 11 миллиардов долларов.