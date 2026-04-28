28 Апреля 2026
RU

ЧМ-2026
Новости
28 Апреля 2026 10:26
14
ФИФА готовит рекордные выплаты участникам чемпионата мира

ФИФА планирует повысить размер призовых выплат для сборных, участвующих в чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The New York Times, организация рассматривает возможность увеличения финансового вознаграждения уже в ближайшей перспективе. На данный момент каждая из 48 команд, пробившихся в финальную часть турнира, гарантированно получает не менее 10,5 миллиона долларов. Победитель мирового первенства зарабатывает 50 миллионов долларов.

По информации источника, эти суммы в будущем могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Главной причиной такого шага называются ожидаемые рекордные доходы от чемпионата мира. Согласно прогнозам, общий доход турнира способен превысить отметку в 11 миллиардов долларов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии
27 Апреля 13:26
ЧМ-2026

Марио Балотелли обрушился на молодежь после провала Италии

Экс-форвард сборной Италии жестко высказался после провала команды в отборе на ЧМ-2026

ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026
25 Апреля 10:26
ЧМ-2026

ФИФА отклонила идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026

Тегеран подтвердил полную готовность к турниру
Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле
25 Апреля 09:57
ЧМ-2026

Федерация футбола Италии готовит официальное предложение Гвардиоле

Тренер "Манчестер Сити" может возглавить четырехкратных чемпионов мира

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"
24 Апреля 18:14
ЧМ-2026

Марко Рубио: "США не запрещали сборной Ирана приезжать на ЧМ-2026"

Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг участия иранской команды в чемпионате мира
Пеп Гвардиола может возглавить сборную Италии
24 Апреля 16:31
ЧМ-2026

Пеп Гвардиола может возглавить сборную Италии

Испанский специалист готов рассмотреть предложение Итальянской федерации футбола
Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026
24 Апреля 10:31
ЧМ-2026

Дональд Трамп счел интересной замену Ирана на Италию на ЧМ-2026

Президент США назвал интересной идею допустить сборную Италии к участию в чемпионате мира вместо команды Ирана

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава