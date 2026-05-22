На ЧМ-2026 появятся мячи с сенсорами и системой слежения

22 Мая 2026 17:26
На чемпионате мира 2026 года будут использоваться мячи нового поколения со встроенными сенсорами.

Как сообщает İdman.Biz, специальный датчик внутри мяча сможет точно фиксировать каждое касание и определять его координаты.

Если на чемпионате мира 2022 года сенсор размещался внутри мяча в подвешенном состоянии с помощью проводов, то в новой версии технология встроена непосредственно в один из слоев внешней конструкции.

Полученные данные будут объединяться с системой из 12 камер, установленных вокруг стадиона. Камеры смогут отслеживать положение мяча и каждого футболиста на поле 50 раз в секунду.

Вся информация в режиме реального времени будет передаваться системе VAR и использоваться при определении офсайдов и анализе голевых эпизодов.

Сообщается, что сам сенсор остается очень легким, не ощущается игроками во время матча, а его батарея способна работать до шести часов.

İdman.Biz
