Юным футболистам на заметку: "Сабах" проведет отбор в Загатале

Футбольная академия "Сабаха" начинает новый этап регионального отбора талантливых игроков. Ближайшие просмотры пройдут в Загатале, где юные футболисты смогут показать себя тренерам одного из ведущих клубов Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, отборочные просмотры состоятся 29 и 30 апреля в Загатальском олимпийском спортивном комплексе.

К участию приглашаются дети 2009-2015 годов рождения. Таким образом, шанс получить приглашение в систему клуба получат игроки сразу нескольких возрастных категорий.

Подобные выездные селекции позволяют академии находить перспективных футболистов в регионах и расширять географию поиска молодых талантов.

Для самих участников это возможность пройти просмотр у специалистов клуба Премьер-лиги и сделать шаг к профессиональной карьере.

Желающие принять участие должны предварительно зарегистрироваться по соответствующей ссылке, указанной организаторами.

Отметим, что академия "Сабаха" в последние годы активно развивает молодежное направление и регулярно проводит региональные просмотры по стране.