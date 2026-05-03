Кубок Европы по художественной гимнастике: итоги третьего дня и результаты финалистов - ФОТО

3 Мая 2026 01:00
Завершился третий день Кубка Европы по художественной гимнастике. Как сообщает İdman.Biz, в этот соревновательный день гимнастки взрослой возрастной категории продемонстрировали свое мастерство в упражнениях с булавами и лентой.

Согласно результатам, в программе с лентой первого места удостоилась Мария Борисова (AIN 2 - индивидуальный нейтральный статус). Второе место заняла Таисия Онофрийчук (Украина), а третье — Тара Драгаш (Италия).

В упражнениях с булавами золотая медаль досталась Даниэле Муниц (Израиль). Дарья Варенич (AIN 1) стала второй, а София Раффаэли (Италия) заняла третье место.

В групповых упражнениях команды представили программы с 5 мячами, а также с 3 обручами и 2 парами булав. В дисциплине с 5 мячами первой стала команда Израиля, второй — AIN 1, а Италия замкнула тройку лидеров. В программе с 3 обручами и 2 парами булав первенствовала команда AIN 2, второе место заняла AIN 1, а третье — сборная Украины.

По итогам квалификационного этапа в многоборье среди взрослых определились 16 индивидуальных гимнасток, которые сразятся в перекрестных поединках (кросс-батлах). В 1/8 финала восемь из них выступят с мячом, а другие восемь — с обручем. Победительницы пройдут в следующий этап — 1/4 финала.

Представляем пары гимнасток, которые встретятся в очных поединках:

Вера Туголукова – Полина Карика
Дарья Варенич – Анна Каменщикова
Алона Таль Франко – Андреа Вердеш
Таисия Онофрийчук – Эмми Пиройнен
Арина Ковшова – Фанни Пигницки
София Раффаэли – Амалия Лика
Мария Борисова – Даниэла Муниц
Тара Драгаш – Хатидже Гекче Эмир

В групповых упражнениях в перекрестных поединках сойдутся следующие команды:

AIN 2 – Италия
Украина – Израиль
AIN 1 – Болгария

