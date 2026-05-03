Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева вместе с членами семьи, а также олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Алина Кабаева 3 мая наблюдали за соревнованиями Кубка Европы по художественной гимнастике, проходившими на Национальной гимнастической арене.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках Кубка Европы по художественной гимнастике, проходящего в Баку, спортсменки демонстрируют свое мастерство в групповых и индивидуальных программах.

Наряду с представительницами Азербайджана в соревнованиях принимают участие спортсменки из 30 стран, а также нейтральные атлеты.

İdman.Biz
