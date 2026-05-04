В Баку завершился Кубок Европы по художественной гимнастике - ФОТО

В Национальной гимнастической арене завершился Кубок Европы по художественной гимнастике, который в третий раз прошел в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, четырехдневный турнир объединил представительниц 32 стран и запомнился выступлениями в индивидуальной программе, групповыми упражнениями и новым форматом перекрестных встреч.

Азербайджан был представлен как в индивидуальных соревнованиях, так и в групповых упражнениях. Для сборной по групповым упражнениям этот турнир стал первым крупным стартом в новом составе.

Одним из новшеств турнира стали перекрестные встречи среди команд в юниорской категории. В этом формате сборная Азербайджана встретилась с командой AIN 2, которая прошла в следующий раунд. По итогам юниорского командного зачета первое место заняла AIN 2, второй стала Болгария, третье место занял Израиль.

Во взрослой индивидуальной программе гимнастки выступили с мячом и обручем во второй день турнира, а затем с булавами и лентой. По итогам квалификации 16 сильнейших спортсменок вышли в стадию перекрестных встреч, где борьба началась с 1/8 финала.

Победительницей взрослого индивидуального турнира стала представительница Израиля Даниэла Муниц. Украинка Таисия Онофрийчук заняла второе место, итальянка София Раффаэли стала третьей. Медали призерам вручил вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

В групповых упражнениях победу одержала сборная Болгарии. Второе место занял Израиль, третьей стала команда AIN 2. Награды призерам вручил президент Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Организаторы также представили две специальные номинации. София Раффаэли получила приз Cross Battle Queen за стабильные результаты и регулярное участие в Кубке Европы, а команда Венесуэлы была отмечена в номинации Breakthrough Team за участие в групповых упражнениях в качестве представительницы другого континента.

Отметим, что в течение четырех дней на Национальной арене гимнастики проходили не только соревновательные выступления, но и музыкальные программы, танцевальные элементы, флешмобы и активности для зрителей. Победителям также вручили подарки от спонсора Федерации гимнастики Азербайджана Smarton.