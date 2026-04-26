"МЮ" готов заплатить 40 млн евро за защитника "Боруссии" Д

"Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к правому защитнику "Боруссии" Д Юлиану Рюэрсону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, английский клуб намерен сделать первое официальное предложение по футболисту в летнее трансферное окно.

По информации источника, дортмундский клуб готов начать переговоры с суммы в 35-40 млн евро. Отмечается, что текущая зарплата игрока составляет около 5 млн евро в год, однако в случае перехода в "Манчестер Юнайтед" она может увеличиться в два-три раза. При этом конкуренцию манкунианцам в борьбе за норвежца может составить "Ньюкасл".

В текущем сезоне Рюэрсон провел 38 матчей во всех турнирах и отдал 15 результативных передач. Его контракт с "Боруссией" Д рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 млн евро.