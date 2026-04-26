"Барселона" возобновила интерес к Влаховичу

26 Апреля 2026 13:23
"Барселона" возобновила интерес к Влаховичу

Футбольный клуб "Барселона" вновь нацелился на нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, каталонский клуб вернулся к идее подписания сербского форварда и рассматривает возможность его перехода в летнее трансферное окно.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотят оформить сделку на правах свободного агента, если футболист не продлит контракт с туринским клубом. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Влахович провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Напомним, он перешел в "Ювентус" из "Фиорентины" в 2022 году за 85 миллионов евро.

