Ямаль обогнал Роналду по наградам игрока месяца в Ла Лиге

26 Апреля 2026 12:47
Ямаль обогнал Роналду по наградам игрока месяца в Ла Лиге

Крайний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль установил новое достижение в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, в апреле 2026 года футболист был признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге уже в четвертый раз, тем самым опередив бывшего форварда "Реала" Криштиану Роналду, у которого три таких награды.

Ямаль ранее становился лучшим в сентябре 2024 года, а также в ноябре и декабре 2025 года. Роналду получал эту награду в ноябре 2013 года, мае 2015-го и мае 2017 года.

Отметим, что премия лучшему игроку месяца в Ла Лиге вручается с 2013 года. Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год.

İdman.Biz
