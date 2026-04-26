"МЮ" и "Сити" борются за игрока "Ноттингема"

26 Апреля 2026 16:58
"МЮ" и "Сити" борются за игрока "Ноттингема"

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" заинтересованы в полузащитнике "Ноттингем Форест" Эллиоте Андерсоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline и журналиста Гари Стоунхауса, клубы ведут активную борьбу за подписание 23-летнего игрока в летнее трансферное окно.

По информации источника, "Ноттингем Форест" уже рассматривает варианты замены на случай ухода футболиста. Ожидается, что клуб сможет выручить за трансфер около 100 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Андерсон провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

