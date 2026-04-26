"Арсенал" хочет продать Дьекереша

Футбольный клуб "Арсенал" может расстаться с Виктором Дьекерешем в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News, лондонский клуб готов рассмотреть любые предложения по 27-летнему нападающему.

Футболист перешел в "Арсенал" летом 2025 года из "Спортинга" за 70 миллионов евро. С тех пор он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 65 миллионов евро.