26 Апреля 2026 17:45
"Арсенал" хочет продать Дьекереша

Футбольный клуб "Арсенал" может расстаться с Виктором Дьекерешем в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News, лондонский клуб готов рассмотреть любые предложения по 27-летнему нападающему.

Футболист перешел в "Арсенал" летом 2025 года из "Спортинга" за 70 миллионов евро. С тех пор он провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 65 миллионов евро.

Новости по теме

ФИФА может разрешить проводить матчи лиг за пределами стран
18:48
Мировой футбол

ФИФА может разрешить проводить матчи лиг за пределами стран

Новые правила ограничат количество таких игр за сезон
"Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в Ла Лиге
18:30
Мировой футбол

"Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в Ла Лиге

Хозяева ушли от поражения только на 90+9-й минуте
Лэмпард может вновь возглавить "Челси" летом
18:15
Мировой футбол

Лэмпард может вновь возглавить "Челси" летом

Клуб не исключает возвращение экс-тренера
Бензема: "Винисиус и Ямаль — разные, но оба убийцы на поле"
17:58
Мировой футбол

Бензема: "Винисиус и Ямаль — разные, но оба убийцы на поле"

Экс-форвард "Реала" оценил игру двух звезд

"МЮ" и "Сити" борются за игрока "Ноттингема"
16:58
Мировой футбол

"МЮ" и "Сити" борются за игрока "Ноттингема"

Клуб может заработать до 100 миллионов фунтов на трансфере

"Фиорентина" и "Сассуоло" сыграли вничью без голов
16:31
Мировой футбол

"Фиорентина" и "Сассуоло" сыграли вничью без голов

Команды не смогли отличиться в матче 34-го тура Серии А

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"