ФИФА может разрешить проводить матчи лиг за пределами стран

26 Апреля 2026 18:48
ФИФА рассматривает возможность изменения правил проведения национальных чемпионатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, организация может разрешить лигам проводить матчи за пределами своих стран, но не более одного раза за сезон.

Отмечается, что принимающие страны смогут проводить максимум пять матчей за сезон с участием клубов из других чемпионатов. Новый протокол разрабатывается рабочей группой ФИФА с целью четкого регулирования подобных инициатив.

Ранее Ла Лига и Серия А планировали проводить отдельные матчи в США и Австралии, однако эти идеи были свернуты после протестов. Согласно новым правилам, перенос игры в другую страну возможен только при одобрении всех заинтересованных сторон, при этом ФИФА сохраняет право вето.

Ожидается, что нововведения могут вступить в силу уже со следующего сезона.

