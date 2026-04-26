Бензема: "Винисиус и Ямаль — разные, но оба убийцы на поле"

26 Апреля 2026 17:58
Бывший нападающий "Реала" Карим Бензема высказался о Винисиусе Жуниоре и Ламине Ямале.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, француз отметил, что не любит сравнивать игроков, однако высоко оценил их качества. "Они просто разные. Оба - убийцы на поле. Они заставляют тебя подпрыгивать с кресла. Ускорение, риск, большие матчи… Пасы Ламина с фланга, Винисиус в полном разгаре на флангах - за этим красиво смотреть. Но я никогда не был тем, кто любит сравнения", - заявил Бензема.

Отметим, что 10 мая "Барселона" примет "Реал". При этом Ямаль не сможет принять участие в "эль класико" из-за травмы, однако ожидается, что он восстановится к чемпионату мира.

