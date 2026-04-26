Лэмпард может вновь возглавить "Челси" летом

Фрэнк Лэмпард остается кандидатом на пост главного тренера "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Низара Кинселлу, возвращение английского специалиста в лондонский клуб по-прежнему возможно и может привлечь дополнительный интерес со стороны болельщиков.

Отмечается, что Лэмпард сохраняет хорошие отношения с руководством "Челси", что делает вариант его назначения вполне реальным в летнее межсезонье.

Напомним, специалист уже возглавлял "Челси" в 2019–2021 годах, а также работал с командой в 2023 году. В качестве игрока он выступал за клуб с 2001 по 2014 год и завоевал 13 трофеев.