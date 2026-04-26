"Реал" знает о желании Моуринью вернуться в клуб

В "Реале" осведомлены о намерении Жозе Моуринью вновь возглавить команду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, португальский специалист заинтересован в возвращении в мадридский клуб и хочет получить второй шанс у руля "сливочных".

По информации источника, руководство "Реала" уже ознакомилось с позицией Моуринью, и в ближайшее время по этому вопросу будет принято окончательное решение.

Отмечается, что на данный момент команду возглавляет Альваро Арбелоа, однако ожидается, что он покинет пост по завершении сезона. Ранее Моуринью тренировал "Реал" в период с 2010 по 2013 год.