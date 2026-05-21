21 Мая 2026
RU

Представитель Федерации гребли Бразилии провела тренировку на Каспии - ФОТО

Гребля
Новости
21 Мая 2026 15:41
25
Представитель Федерации гребли Бразилии провела тренировку на Каспии

Директор по связям с общественностью Федерации гребли Бразилии Самия Сулейман во время визита в Баку приняла участие в тренировке на Каспийском море.

Как сообщает İdman.Biz, представительница бразильской федерации находится в Азербайджане в рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13).

По информации Федерации водных видов спорта Азербайджана, Самия Сулейман посетила административное здание организации, где ознакомилась с деятельностью и рабочим процессом федерации.

После этого гостья побывала на тренировочной базе Бакинского клуба гребли и каноэ.

Самия Сулейман, являющаяся призером чемпионата мира среди ветеранов, также провела тренировку по гребле в акватории Каспийского моря.

В завершение визита бразильской гостье вручили памятный подарок от Федерации водных видов спорта Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская каноистка выступит на этапе Кубка мира в Германии
13 Мая 15:16
Гребля

Азербайджанская каноистка выступит на этапе Кубка мира в Германии

Татьяна Смиловенко поборется за рейтинговые очки к Олимпиаде-2028

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Золотой медалист на "Кубке Президента-2026": "Мы показали максимальный результат"
1 Мая 16:18
Гребля

Золотой медалист на "Кубке Президента-2026": "Мы показали максимальный результат"

Гияс Ахмедов прокомментировал "золото" на регате

"Кубок Президента-2026": завершился второй день международной регаты - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 18:26
Гребля

"Кубок Президента-2026": завершился второй день международной регаты - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Азербайджанские гребцы завоевали четыре медали

"Кубок Президента-2026": азербайджанские гребцы взяли четвертую медаль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
30 Апреля 16:07
Гребля

"Кубок Президента-2026": азербайджанские гребцы взяли четвертую медаль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Нияз Меликов и Иван Воробьянский стали бронзовыми призерами на дистанции 1000 метров

Алимурад Гаджизаде: "Холод не помешал показать силу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
29 Апреля 16:23
Гребля

Алимурад Гаджизаде: "Холод не помешал показать силу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Азербайджанский спортсмен заявил, что рад первой медали сборной на турнире

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену