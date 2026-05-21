Представитель Федерации гребли Бразилии провела тренировку на Каспии - ФОТО

Директор по связям с общественностью Федерации гребли Бразилии Самия Сулейман во время визита в Баку приняла участие в тренировке на Каспийском море.

Как сообщает İdman.Biz, представительница бразильской федерации находится в Азербайджане в рамках 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13).

По информации Федерации водных видов спорта Азербайджана, Самия Сулейман посетила административное здание организации, где ознакомилась с деятельностью и рабочим процессом федерации.

После этого гостья побывала на тренировочной базе Бакинского клуба гребли и каноэ.

Самия Сулейман, являющаяся призером чемпионата мира среди ветеранов, также провела тренировку по гребле в акватории Каспийского моря.

В завершение визита бразильской гостье вручили памятный подарок от Федерации водных видов спорта Азербайджана.